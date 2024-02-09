Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 27CQ6

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27CQ6F, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется 27-дюймовой изогнутой VA-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD), радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 0,5 мс (GtG), контрастностью 5000:1, типичной яркостью 300 нит, 10-битной (8 бит+FRC), глубиной цвета, 105% покрытием цветовой палитры sRGB, 80% Adobe RGB и 80% DCI-P3, поддержкой технологии Adaptive Sync, сертификацией HDR, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, регулируемой подставкой и настенным креплением VESA (100:100 мм).