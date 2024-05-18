Представлен 180-Гц монитор Redmi G24 IPS

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью Redmi G24, которую можно назвать улучшенной версией одноименной 165-Гц модели. Новинку оснастили 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 180 Гц, углами обзора 178°, временем отклика от серого к серому 1 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, поддержкой AdaptiveSync, сертификацией TUV Rheinland о низком уровне излучения синего света, заводской калибровкой с точностью цветопередачи ΔE<2, а также интерфейсами HDMI 2.0 и 1 DP1.4. Монитор уже можно предзаказать на родном для производителя китайском рынке по цене в 80 долларов.

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