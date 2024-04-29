Представлен 180-Гц монитор Redmi G27Q 2025

Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi G27Q 2025, который основан на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, 8-битной глубиной цвета, контрастностью 1000:1, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, сертификацией TÜV (низкий уровень синего света), поддержкой AdaptiveSync, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена Redmi G27Q 2025 составляет 125 долларов. Продажи уже стартовали.