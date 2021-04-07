Представлен 2,5K-монитор LG 24QP750-B

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 24QP750-B, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, 99% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика в 5 мс (GTG), кадровой частотой 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой HDR10, функцией Flicker Safe для устранения мерцания, технологией Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков, симметричным портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт энергии, разъемами HDMI и DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъемом, двумя портами USB 3.0 Type-A, а также подставкой с возможностью перевода монитора в портретную ориентацию.