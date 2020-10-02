Представлен 200-Гц монитор Acer Predator X34 S

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator X34 S, который получил вогнутую 34-дюймовую панель Nano IPS с кривизной 1900R и разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется сертификацией VESA Display HDR400, временем отклика 0,5 мс, частотой обновления до 200 Гц, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 400 кд/м2, пиковой яркостью 550 кд/м2, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, портами USB и аудиосистемой с 7 Вт динамиками. Старт продаж монитора намечен на декабрь, а цена пока не сообщается.