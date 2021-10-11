Представлен 200-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG30VQL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент сверхширокоформатных геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG30VQL1A, которая получила 30-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 2560:1080 точек. Новинка также характеризуется радиусом изгиба 1500 мм (1500R), временем отклика 1 мс (MPRT), кадровой частотой 200 Гц, поддержкой Extreme Low Motion Blur (ELMB) для меньшей размытости изображения в динамике, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, 127% охватом цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2a, а также USB-концентратором с двумя USB 3.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.