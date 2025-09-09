Представлен 200-Гц монитор Redmi G27Q 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi G27Q 2026, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 200 Гц, временем отклика GtG 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8-бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона и версией с более функциональной подставкой, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя интерфейсами HDMI 2.0. Монитор уже появился в китайской продаже по эквивалентной цене в 100 долларов за обычную версию и 125 долларов за вариант с многофункциональной подставкой.

Представлен проектор JMGO N1 Air Super Bright Edition…
Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок проектора JMGO N1 Air Super Bright Edition 3, кото…
Монитор Samsung Odyssey G7 G75F оценен в 1200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Odyssey G7 G75F, которая получила 40-дюймовую из…
AOC представила геймерские мониторы на 610 Гц…
После того как MSI продемонстрировала свои мониторы с частотой выше 600 Гц на выставке Computex, AOC такж…
Представлен 240-Гц монитор HKC CG321QKS …
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью CG321QKS, которая основана на 31,5-дюйм…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 245F X24…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 245F X24, которая основана на 23,8-дю…
Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q2A …
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MO27Q2A, которая получила 27-дюймову…
Представлены кронштейны для мониторов DIGMA D-MM301 и D-MM30…
DIGMA пополнила ассортимент продукции для обустройства рабочего места, представив две новые модели кроншт…
ASUS представила доступный геймерский монитор ROG Strix OLED…
Компания ASUS без лишнего шума представила в Китае свой новый игровой монитор с OLED-матрицей под названи…
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor