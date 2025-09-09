Представлен 200-Гц монитор Redmi G27Q 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi G27Q 2026, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 200 Гц, временем отклика GtG 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8-бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона и версией с более функциональной подставкой, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя интерфейсами HDMI 2.0. Монитор уже появился в китайской продаже по эквивалентной цене в 100 долларов за обычную версию и 125 долларов за вариант с многофункциональной подставкой.