Представлен 200-Гц монитор Titan Legion M34E7R+

Компания Titan Legion пополнила ассортимент изогнутых геймерских мониторов моделью Titan Legion M34E7R+, которая основана на 34-дюймовой HVA-матрице с технологией QD-Mini LED и 1152 участками локального затемнения. Новинка также характеризуется разрешением 3440:1440 точек (WQHD), кадровой частотой 200 Гц, кривизной 1500R, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 99% покрытием цветовых гамм DCI-P3, sRGB и Adobe RGB, поддержкой технологий DyDs TECH 2.0 и Adaptive-Sync, двумя динамиками, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портами DisplayPort 1.4 и USB-C 3.1, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 390 долларов.

