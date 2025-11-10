Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 400 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, поддержкой HDR400, отображением 1,07 миллиарда цветов, поддержкой технологии FreeSync Premium, сертификацией TÜV Low Blue Light для защиты глаз, подставкой с регулировкой угла наклона от –5° до +15, креплением VESA 75:75 мм°, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора и дата начала продаж пока не раскрываются.

34-дюймовый монитор Redmi Monitor G34WQ 2026 оценен в $195…
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi Monitor G34WQ 20…
Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дю…
GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE официально анонсировала флагманский дисплей AORUS FO27Q5P — один из первых в мире игров…
Представлен игровой 4K-монитор GIGABYTE MO32U2…
Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового монитора MO32U2, который основан на 31,5-дюймовой QD-OLED-м…
500-Гц монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 оценили в $975…
Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 271QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую QD…
Представлен 420-Гц недорогой монитор ViewSonic VX25G26-4 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX25G26-4, которая получила 24,5-дюймо…
360-Гц монитор HP OMEN 25 оценили в 420 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25, которая основана на 24,5-дюймовой ма…
120-Гц монитор Redmi A27Q 2026 оценили в 110 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi A27Q 2026, которая получила 27-дю…
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor