Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 400 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, поддержкой HDR400, отображением 1,07 миллиарда цветов, поддержкой технологии FreeSync Premium, сертификацией TÜV Low Blue Light для защиты глаз, подставкой с регулировкой угла наклона от –5° до +15, креплением VESA 75:75 мм°, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора и дата начала продаж пока не раскрываются.