Представлен 200-мегапиксельный сенсор камеры от Samsung

В прошлом году Samsung решила представить 200-мегапиксельную камеру, и хотя компания не раскрывала никаких планов по выпуску телефона, похоже, что камера действительно появится в этом году. Однако он появится не в телефоне Samsung или Xiaomi, а в смартфоне Motorola.

Сенсор ISOCELL HP1, по-видимому, был заснят на реальном телефоне. Камера которую вы видите на фото, принадлежит Motorola Frontier. Предположительно, это будущий флагман Motorola, и чтобы подтвердить это, он имеет логотип HP1 вокруг модуля камеры. На модуле также упоминаются другие характеристики, включая оптическую стабилизацию изображения и диафрагму f/2.2. Хотя грядущий Motorola Frontier может поставляться с датчиком ISOCELL HP1, это не означает, что Samsung или Xiaomi не будут его использовать, при условии, что у Motorola нет каких-либо эксклюзивных прав.