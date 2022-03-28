Представлен 200-мегапиксельный сенсор камеры от Samsung

Сенсор ISOCELL HP1, по-видимому, был заснят на реальном телефоне. Камера которую вы видите на фото, принадлежит Motorola Frontier. Предположительно, это будущий флагман Motorola, и чтобы подтвердить это, он имеет логотип HP1 вокруг модуля камеры. На модуле также упоминаются другие характеристики, включая оптическую стабилизацию изображения и диафрагму f/2.2. Хотя грядущий Motorola Frontier может поставляться с датчиком ISOCELL HP1, это не означает, что Samsung или Xiaomi не будут его использовать, при условии, что у Motorola нет каких-либо эксклюзивных прав.