Представлен 240-Гц 2K-монитор AOC Agon AG325QZN

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Agon AG325QZN, которая вошла в представленную в прошлом году игровую линейку Agon 5. Новинку оснастили 31,5-дюймовой VA-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления изображения 240 Гц, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, временем переключения пикселя в режиме GtG (grey to grey) 1 мс, поддержкой технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, а также концентратором USB Type-A на четыре порта. Монитор появится в европейской продаже до конца месяца по цене в 540 долларов.

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