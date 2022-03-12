Представлен 240-Гц 4K-телевизор Hisense TV Ace 2023 65E55H

Компания Hisense пополнила ассортимент 65-дюймовых телевизоров моделью Hisense E55H, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 760 долларов. Новинка характеризуется разрешением 4К, частотой обновления изображения 240 Гц (есть режимы 120 и 144 Гц), четырехъядерным чипсетом с ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой динамической компенсации изображения MEMC, заводской калибровкой со значением DeltaE менее 1,5, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, двумя 12-Вт громкоговорителями, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 6 и модулем NFC.

Комментарии и отзывы Hisense TV Ace 2023 65E55H
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