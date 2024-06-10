Представлен 240-Гц Mini LED-монитор Cooler Master GP27QP

Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GP27QP, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с подсветкой Mini LED (1152 независимых участка подсветки) с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), максимальной яркостью 350 нит, сертификацией HDR1000, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и высоты, двумя 3-Вт динамиками, портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type C с функцией обратной 96-Вт зарядки, а также интерфейсами USB 3.2 Type B и USB 3.0 Type A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.