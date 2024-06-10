Представлен 240-Гц Mini LED-монитор Cooler Master GP27QP

Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GP27QP, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с подсветкой Mini LED (1152 независимых участка подсветки) с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), максимальной яркостью 350 нит, сертификацией HDR1000, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и высоты, двумя 3-Вт динамиками, портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type C с функцией обратной 96-Вт зарядки, а также интерфейсами USB 3.2 Type B и USB 3.0 Type A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 160-Гц монитор MSI MAG 274URFW …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 274URFW, которая появится в продаже н…
Представлен 280-Гц монитор HKC Ant Gaming ANT272VF PRO …
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Ant Gaming ANT272VF PRO, которая оценена …
Представлен монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi …
Компания Xiaomi представила на международном рынке изогнутый геймерский монитор Curved Gaming Monitor G34…
180-Гц монитор AOC AGON GAMING 24G4XE оценен в 180 евро …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON GAMING 24G4XE, которая появится в пр…
Представлен монитор для фотографов BenQ SW242Q…
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью BenQ SW242Q, которая предназначена для профессионал…
Представлен 27-дюймовый монитор ViewSonic VG2781-4K…
Компания ViewSonic представила в Китае монитор ViewSonic VG2781-4K, который оценен на местном рынке в 240…
Представлен и 180-Гц монитор MSI MAG 345CQR …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 345CQR, цена и дата начала продаж которо…
Представлен 310-Гц монитор ASUS ROG Strix XG259CMS …
Компания ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG259CMS, который основан на 24,5-дюймовой матрице IP…
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor