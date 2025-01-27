Представлен 240-Гц OLED-монитор Acer Predator X27U X1

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X27U X1, которая основана на 26,5-дюймовой QD-OLED-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, глубиной цвета 8 бит (8-бит+FRC), 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью 400 нит, подставкой с возможностью изменить угол наклона, поворота и подъём, креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнедом для наушников и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов.

240-Гц монитор AOC Q27G4ZMN оценили в 300 долларов …
Компания AOC представила игровой монитор Q27G4ZMN, который получил 27-дюймовую матрицу Fast VA с разрешен…
Представлены новые мониторы Samsung Odyssey OLED G…
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделями Smart Monitor M9, Odyssey OLED G8, Odyssey OLED…
Представлен 500-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG…
Тайваньский производитель ASUS пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью киберспортивного уровня …
180-Гц монитор AOC Q27G41E оценен в 115 долларов …
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G41E, которая основана на 27-дюймовой мат…
165-Гц монитор Titan Legion C34A1R оценен в 165 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Titan Legion C34A1R, которая осн…
Представлен 360-Гц монитор AOC Agon Pro AG276QSD…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Pro AG276QSD, которая основана на 26…
Представлен 240-Гц изогнутый монитор Lenovo Legion Pro 34WD-…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion Pro 34WD-10, которая основана на 3…
Представлен 500-Гц монитор GIGABYTE AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями AORUS FO27Q5P и MO27U2, которые пол…
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor