Представлен 240-Гц OLED-монитор Acer Predator X27U X1

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X27U X1, которая основана на 26,5-дюймовой QD-OLED-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, глубиной цвета 8 бит (8-бит+FRC), 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью 400 нит, подставкой с возможностью изменить угол наклона, поворота и подъём, креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнедом для наушников и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов.