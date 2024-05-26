Представлен 240-Гц игровой монитор Philips Evnia 32M2N8800

Компания Philips выпустила на китайский рынок геймерский монитор Evnia 32M2N8800, который получил 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, частотой обновления изображения 240 Гц, 10-битной глубиной цвета, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 99% охватом DCI-P3, динамической системой охлаждения, подсветкой Ambiglow, 5-Вт динамиками, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и подъёма, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP1.4, разъемом USB-B и двумя портами USB-A. Монитор станет доступен для покупки 31 мая по цене в 985 долларов.

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