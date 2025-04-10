Представлен 240-Гц монитор AOC Gaming CU34G4Z

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming CU34G4Z, которая основана 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кривизной 1500R, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 450 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 88,7% охватом цветового пространства AdobeRGB и 130,3% sRGB, временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT), поддержкой Motion Blur Reduction для уменьшения размытия в динамических сценах, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, хабом USB 3.2 Gen1 и регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки до конца месяце по цене в 475 долларов.

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