Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G4Z

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G4Z, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 260 Гц, пиковой яркостью 450 нит, временем отклика 1 мс (GtG), статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8 бит+FRC), 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона, высоты и вращения, настенным креплением VESA (100:100 мм), интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 1300 юаней или около 14500 рублей.

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