Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Swift OLED PG32UCDMR, которая основана на 32-дюймовой QD-OLED матрице третьего поколения с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 400 True Black, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, точностью цветопередачи Delta E < 2, временем отклика 0,03 мс, датчиком Neo Proximity Sensor для переключения монитора в режим черного во время отсутствия пользователя, интерфейсом DisplayPort 2.1 с поддержкой UHBR20 (80 Гбит/с), портом USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, разъемом HDMI 2.1 и USB-концентратором, регулируемой подставкой и настенным креплением VESA. Цена и дата начала продаж ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR будут объявлены позже.