Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ROG Swift OLED PG39WCDM, которая основана на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440:1400 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 800R, частотой обновления изображения 240 Гц, максимальной яркостью 1300 нит, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, временем отклика 0,03 мс, поддержкой синхронизации AMD FreeSync Premium, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Type-A, портом USB Type-C с функцией подачи питания на другие устройства мощностью 90 Вт. Монитор станет доступен для покупки в первом квартале этого года, но его цена пока не сообщается.