Представлен 240-Гц монитор Acer Shadow Knight VG240YU

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Shadow Knight VG240YU, которая основана на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 300 нит, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DP 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с функцией наклона и настенным креплением VESA 100:100 мм. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в 150 долларов.

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