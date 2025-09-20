Представлен 240-Гц монитор BenQ MOBIUZ EX271UZ

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделями MOBIUZ —EX271UZ, EX321UZ и EX271QZ. Первые две модели оснастили 27- и 32-дюймовыми матрицами QD-OLED с разрешением 4K, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 при DeltaE<2, а также сертификацией HDR400 и HDR500 соответственно. EX271QZ отличается 27-дюймовой панелью с разрешение 2K и частотой обновления 500 Гц.

Мониторы также характеризуются технологиями Spectral Color Refinement для плавных цветовых переходов, High Pixel Contrast для динамической корректировки света и тени попиксельно, функцией Smart Game Art с ИИ для автоматической подстройки изображения под топовые игры, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 (2.1 в EX321UZ), портом USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки, поддержкой FreeSync Premium Pro, функциями ALLM, VRR, eARC и KVM-переключателем. Мониторы оценены в 1000, 1300 и 900 долларов соответственно.
