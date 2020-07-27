Представлен 240-Гц монитор GIGABYTE Aorus FI25F

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент мониторов моделью Aorus FI25F, которая предназначена для работы с игровыми системами. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления в 240 Гц, временем отклика матрицы 1 мс, 100% охватом цветового пространства sRGB, технологией Adaptive Sync для более плавной игры, многоцветной RGB-подсветкой, гибко регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2, двумя портами USB 3.0 и функцией Aorus Aim Stabilizer. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.