Представлен 240-Гц монитор HKC GS27QK

Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью HKC GS27QK, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по цене эквивалентной 450 долларам. Новинка характеризуется 26,5-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, яркостью 250 нит, глубиной цвета 10 бит, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR True Black 400, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, подставкой с функциями регулировки подъёма, наклона и вращения, а также креплением на стену VESA 100:100 мм.

Представлен 180-Гц монитор Gigabyte GS27QCA…
Компания Gigabyte представила игровой монитор GS27QCA, который основан на 27-дюймовой изогнутой VA-матриц…
120-Гц монитор AOC Q24B35 оценили в 105 долларов …
Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Q24B35, которая основана на 23,8-дюймовой …
170-Гц монитор ViewSonic VX2757-2-PRO-2 оценен в $100…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2757-2-PRO-2, которая п…
Представлен 240-Гц монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD34…
AGON by AOC и Porsche Design пополнили ассортимент мониторов моделью Porsche Design AOC AGON PRO PD34, ко…
Представлен 180-Гц монитор ASRock Phantom Gaming PG27FFT1A …
Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Phantom Gaming PG27FFT1A и PG27FFT1B,…
Acer представила игровые мониторы серии Nitro с частотой в 6…
Сегодня компания Acer официально представила свои новые игровые мониторы, рассчитанные на геймеров, котор…
Представлен 240-Гц монитор HKC GS27QK…
Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью HKC GS27QK, которая уже доступна для покупки на кита…
280-Гц монитор Philips Evnia 27M2C5200W оценен в 230 евро …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2C5200W, которая основана на…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor