Представлен 240-Гц монитор HKC GS27QK

Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью HKC GS27QK, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по цене эквивалентной 450 долларам. Новинка характеризуется 26,5-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, яркостью 250 нит, глубиной цвета 10 бит, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR True Black 400, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, подставкой с функциями регулировки подъёма, наклона и вращения, а также креплением на стену VESA 100:100 мм.