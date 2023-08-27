Представлен 240-Гц монитор LG UltraGear 27GR83Q-B

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 27GR83Q-B, которая оценена в 500 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), кадровой частотой 240 Гц, яркостью 400 нит, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 1 мс, углом обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort и HMDI, портом USB, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, сертификацией VESA DisplayHDR 400, креплением VESA и регулируемой подставкой.

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