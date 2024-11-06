Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 325CQRXF E2

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 325CQRXF E2, которая получила 31,5-дюймовую изогнутую матрицу Rapid VA с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 240 Гц, радиусом кривизны 1000R, максимальной яркостью 250 нит, временем отклика 0,5 мс (GTG), контрастностью 3500:1, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), 92% охватом цветовой палитры Adobe RGB, 96% DCI-P3 и 123% sRGB, поддержкой Adaptive-Sync и HDR, антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.0b с поддержкой кадровой частоты до 144 Гц при разрешении WQHD, портом DisplayPort 1.4a (до 240 Гц), разъемом USB Type-C с подачей питания на 15 Вт и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.