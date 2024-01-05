Представлен 240-Гц монитор MSI MPG 321URX QD-OLED

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MPG 321URX QD-OLED, которая основана на 31,5-дюймовой QD-OLED матрице с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой DisplayHDR True Black 400, контрастностью 150000:1, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, типичной яркостью 250 нит, 138% охватом цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB, технологией Adaptive-Sync, одним разъемом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников и портом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и возможностью зарядки других устройств мощностью 90 Вт, подставкой с функциями наклона, поворота и высоты, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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