Представлен 240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900, которая получила 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED Samsung Display Gen 3 с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHD True Black 400, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и подъёма, двумя интерфейсами HDMI 2.1, а также по одному порту DisplayPort1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-B, USB Type-C (альтернативный режим DisplayPort и подзарядка других устройств) и USB 3.2 Gen 1 Type-A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.