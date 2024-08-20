Представлен 240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900, которая получила 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED Samsung Display Gen 3 с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHD True Black 400, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и подъёма, двумя интерфейсами HDMI 2.1, а также по одному порту DisplayPort1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-B, USB Type-C (альтернативный режим DisplayPort и подзарядка других устройств) и USB 3.2 Gen 1 Type-A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Проектор Redmi Projector Lite Green Edition оценен в $110…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу проектор Redmi Projector Lite Green Edition, который стоит …
Представлен E Ink-монитор Modos Paper Monitor…
Компания Modos пополнила ассортимент мониторов моделью Paper Monitor, которая получила 13,3-дюймовую пане…
Philips представила монитор Evnia 34M2C6500…
В последнее время всё больше производителей мониторов стали переходить на работу с матрицами, которые вых…
Представлен 240-Гц монитор Acer Shadow Knight VG240YU…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Shadow Knight VG240YU, которая основана …
4K-монитор Redmi A27U появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашнем китайском рынке монитор Redmi A27U, который был представл…
TCL представила новые мониторы 34R83Q и 27R83U…
Вчера, 24 июня, компания TCL порадовала поклонников презентацией сразу двух передовых мониторов 34R83Q и …
Представлен 180-Гц монитор Gigabyte G34WQCP…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte G34WQCP, которая основана н…
Представлен 260-Гц монитор AOC Q27G10ZE…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G10ZE, которая основана на 27-дюйм…
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor