Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2716-2KC-PRO

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2716-2KC-PRO, которая получила 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением QHD (2560:1440 пикселей). Новинка характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс в режиме GTG, радиусом кривизны 1000R, контрастностью 2500:1, яркостью 400 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры BT.709, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт, 3-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом и регулируемой подставкой с возможностью смены ориентации с альбомной на портретную. Цена и дата начала продаж экрана пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2716-2KC-PRO
Cмарт-ТВ Philips OLED+ 936 получили аудиосистему Bowers & Wi...
Cмарт-ТВ Philips OLED+ 936 получили аудиосистему Bowers & WiКомпания Philips пополнила ассортимент смарт-телевизоров на органических светодиодах серией OLED+ 936, в ...
Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow...
Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой AmbiglowКомпания Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow и разработанный специально для консол...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710S...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710SКомпания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. ...
Philips Momentum - первый в мире монитор разработанный для X...
Philips Momentum - первый в мире монитор разработанный для XКомпания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску монит...
Монитор Dell S2422HZ получил веб-камеру...
Монитор Dell S2422HZ получил веб-камеруКомпания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью S2422HZ, которая подойдет для удаленной работы и ди...
Acer представила игровой монитор Nitro XF273Z...
Acer представила игровой монитор Nitro XF273ZКомпания Acer представила новый монитор из игровой линейки Nitro XF3. 27-дюймовый Acer Nitro XF273Z готов...
Представлен монитор MSI Modern MD271P...
Представлен монитор MSI Modern MD271PКомпания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD271P, которая получила 27-дюймовую IPS-пане...
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, ра...
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, раТестируемый сегодня монитор Philips 498P9 заметно выделяется на фоне моделей, которые были рассмотрены ра...
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 ГцОбзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитораОбзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor