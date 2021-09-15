Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2716-2KC-PRO

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2716-2KC-PRO, которая получила 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением QHD (2560:1440 пикселей). Новинка характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс в режиме GTG, радиусом кривизны 1000R, контрастностью 2500:1, яркостью 400 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры BT.709, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт, 3-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом и регулируемой подставкой с возможностью смены ориентации с альбомной на портретную. Цена и дата начала продаж экрана пока не раскрываются.