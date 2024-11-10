Представлен 250-Гц монитор Thunderobot Black Warrior ZQ25F250L

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior ZQ25F250L, которая основана на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 250 Гц, пиковой яркостью 350 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB и 95-процентным охватом гаммы DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<2, двумя портами HDMI 2.0 (140 Гц) и одним DisplayPort 1.4 (240 Гц), интерфейсом USB и регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки на китайском рынке по цене в 1300 юаней или около 180 долларов.

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