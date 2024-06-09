Представлен 260-Гц монитор AOC Q27G10ZE

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G10ZE, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления 260 Гц, максимальной яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, глубиной цвета 10 бит, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, подставкой с возможностью регулировки подъёма и наклона, одним портом HDMI 2.0, двумя интерфейсами DP1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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