Представлен 260-Гц монитор AOC Q27G41ZE

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZE, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения до 260 Гц, временем отклика 1 мс (Gray-to-Gray), максимальной яркостью 300 нит, глубиной цвета 10 бит, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, подставкой с возможностью регулировки высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 153 долларов.

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