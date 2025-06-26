Представлен 260-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3501PA

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N3501PA, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат Quad HD). Новинка характеризуется частотой обновления до 260 Гц, временем отклика 0,3 мс (Smart MBR) и 1 мс (Grey to Grey), отображением 1,07 млрд цветовых оттенков (8 бит + FRC), 120% покрытием цветового пространства sRGB, 95% DCI-P3, 90% AdobeRGB и 105% NTSC, точностью цветопередачи ΔE < 2, яркостью 300 кд/м², контрастностью 1000:1, поддержкой HDR10, антибликовым покрытием, режимом LowBlue, технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор оценен на европейском рынке в 280 евро.