Представлен 260-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3501PA

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N3501PA, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат Quad HD). Новинка характеризуется частотой обновления до 260 Гц, временем отклика 0,3 мс (Smart MBR) и 1 мс (Grey to Grey), отображением 1,07 млрд цветовых оттенков (8 бит + FRC), 120% покрытием цветового пространства sRGB, 95% DCI-P3, 90% AdobeRGB и 105% NTSC, точностью цветопередачи ΔE < 2, яркостью 300 кд/м², контрастностью 1000:1, поддержкой HDR10, антибликовым покрытием, режимом LowBlue, технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор оценен на европейском рынке в 280 евро.

Представлен двухрежимный монитор REDMI Monitor G Pro 27U…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI Monitor G Pro 27U, которая основ…
Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG XG248Q5G-P…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG XG248Q5G-P, которая основана на 24,1…
Представлен 160-Гц монитор ASUS ProArt Display PA27UCGE…
Компания ASUS объявила о выпуске профессионального монитора ProArt Display PA27UCGE, который основан на 2…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей, соотн…
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тес…
В центре внимания сегодня новинка, игровой монитор GIGABYTE MO27Q2, оснащенный 27-дюймовой QD-OLED с част…
Представлен 500-Гц монитор Acer Predator X27U F5…
Компания Acer объявила о выпуске геймерского монитора Predator X27U F5, который получил 26,5-дюймовую мат…
Представлен 600- Гц монитор Acer Nitro XV240 F6…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV240 F6, которая получила 24,1-дюймо…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor