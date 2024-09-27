Представлен 27-дюймовый 4K-монитор Philips 27B2U6903

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 27B2U6903, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется временем отклика 4 мс, кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 10 бит, пиковой яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 96% покрытием цветовой палитры sRGB и 110% охватом гаммы NTSC, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним разъемом DisplayPort 1.4 и одним Thunderbolt 4 (Type-C с альтернативными режимами DP и обратной зарядкой на 100 Вт), 2,5-Гбит портом LAN, 3,5-мм аудиогнездом, USB-концентратором с одним портом USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), четырьмя USB Type-A и одним USB-C с 15-Вт зарядкой, KVM-переключателем, датчиком PowerSensor 2 для включения спящего режима, когда пользователь отходит от ПК и подставкой с функцией регулировки высоты, поворота и наклона. Монитор станет доступен для покупки в ближайшие дни по цене в 600 долларов.

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