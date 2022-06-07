Представлен 27-дюймовый 4K-монитор Redmi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов новой 27-дюймовой моделью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется IPS-панелью с частотой обновления изображения 60 Гц, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB и 95-процентным охватом DCI-P3, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, сертификацией DisplayHDR 400, интерфейсом USB Type-C и специальным режимом For Mac для ноутбуков MacBook, который может похвастаться снижением визуальным различий между монитором и дисплеем лэптопа ноутбука. Монитор уже доступен для заказа по цене в 300 долларов для первых покупателей.

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