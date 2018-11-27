Представлен 27-дюймовый монитор ASUS VA279HAE Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA279HAE Eye Care, выполненной на 27-дюймовой матрице VA. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, типовой контрастностью 3000:1, динамической – 100 000 000:1, яркостью – 300 кд/м2, временем отклика – 6 мс, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, разъемами HDMI и D-Sub, поддержкой технологий ASUS Eye Care, защищающей глаза от усталости, системы Flicker Free для предотвращения мерцания, средств Low Blue Light для уменьшения интенсивности излучаемого синего света и технологии SplendidPlus Video Intelligence, которая оптимизирует настройки для текущих задач. Энергопотребление монитора не превышает 40 Вт.