Представлен 27-дюймовый монитор MSI MAG MAG272CQP

Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов еще одну модель серии MAG - MAG272CQP.

Монитор предлагает 27-дюймовую VA-панель с разрешением WQHD 2560 x 1440 пикселей. Коэффициент контрастности 3000: 1, частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика 1 мс. Новинка имеет кривизну 1500R. Монитор MAG MAG272CQP поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и HDR.

MSI MAG MAG272CQP имеет различные игровые настройки для улучшения игрового процесса. На задней панели есть один порт DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0, два разъема USB3.2 Gen.1 Type-A, один USB3.2 Gen.1 Type-B, один порт USB Type-C (DisplayPort Alternate) и разъем для наушников. Подставка позволяет менять высоту и угол наклона монитора.

Доступность и стоимость нового монитора неизвестны.