Представлен 27-дюймовый монитор ViewSonic VG2781-4K

Компания ViewSonic представила в Китае монитор ViewSonic VG2781-4K, который оценен на местном рынке в 240 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3, 100% sRGB и 92% Adobe RGB, 10-битной глубиной цвета, яркостью 400 нит, сертификацией DisplayHDR 400, двумя 3-Вт динамиками, комплектной подставкой с функцией регулировки поворота влево или вправо, угла наклона и вращением по вертикали, портами HDMI 2.0, DP 1.2, USB-B 3.0, USB-A 3.0 и USB-C с возможностью зарядки других устройств мощностью до 96 Вт. Когда монитор выйдет за пределы китайского рынка, пока не раскрывается.