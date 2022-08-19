Представлен 280-Гц монитор AOC Agon AG274FZ2/11

Компания AOC представила геймерский монитор Agon AG274FZ2/11, который получил 27-дюймовую Fast IPS-модель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 110% охватом цветовой палитры sRGB и 85% DCI-P3, показателем Delta E<2, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика GtG и MPRT 1 и 0,5 мс, двумя разъемами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, 5-Вт стереофоническими динамиками, гибко регулируемой подставкой с возможностью перевода ориентации в портретный режим и креплением VESA для установки на стену. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.