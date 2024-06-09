Представлен 280-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG27VQM1B

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG27VQM1B, которая основана на 27-дюймовой изогнутой матрице Fast VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, радиусом кривизны 1500R, максимальной яркостью 250 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, статической контрастностью 4000:1, глубиной цвета 10 бит (8 бит+FRC), 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, подставкой с функцией регулировки угла наклона, настенным креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2 и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.