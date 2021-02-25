Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XV252Q Z

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV252Q Z, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 240 Гц и 280 Гц при разгоне, временем отклика 0,5 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, стереофоническими динамиками по 2 Вт и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 380 долларов.