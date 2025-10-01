Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q28G

Компания GIGABYTE представила геймерский монитор MO27Q28G, который основан на 27-дюймовой матрице WOLED четвертого поколения с технологией Primary RGB Tandem OLED и разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD).

Новинка также характеризуется кадровой частотой до 280 Гц, временем отклика 0,03 мс GTG, пиковой яркостью HDR до 1500 нит, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 84% охватом BT.2020, антибликовым покрытием Anti-Reflection, поддержкой технологии G-Sync защитой зрения Flicker-Free, Low Blue Light и Eyesafe 3.0, функцией AI OLED Care для снижения риска выгорания панели, металлической подставкой с с возможностью отрегулировать высоту, наклон, поворот и переводом в портретный режим, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с 18-Вт обратной зарядкой, разъемами USB, 5-Вт динамиками и поддержкой KVM. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.