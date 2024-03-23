Представлен 280-Гц монитор HKC Ant Gaming ANT272VF PRO

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Ant Gaming ANT272VF PRO, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 230 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 280 Гц, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также комплектной подставкой с возможностью регулировки угла наклона, вращения и высоты. Когда монитор появится в международной продаже, пока не сообщается.