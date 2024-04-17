Представлен 280-Гц монитор Hisense 27G6K

Компания Hisense пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Hisense 27G6K, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, типичной яркостью 280 нит, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, интерфейсами DisplayPort и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников или кино, комплектной подставкой с регулировкой угла наклона и настенным креплением VESA. Цена монитора в Китае составляет 1300 юаней или около 180 долларов.