Представлен 280-Гц монитор Lenovo R27fc-30

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Legion R27fc-30, которая основана на 27-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 1920:1090 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500 R, частотой обновления до 280 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 0.5 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, контрастностью 3000:1, 99% охватом цветового пространства sRGB и 90% палитры DCI-P3, поддержкой технологий FreeSync Premium, G-Sync и HDR10, двумя 3-Вт динамиками, подставкой, которая позволяет наклонять, вращать и поворачивать монитор, а также регулировать его высоту, креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора в Гонконге и Малайзии составляет 200 долларов.