Представлен 2К-монитор HP Omen 27i с частотой обновления 165 Гц

Компания НР пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Omen 27i, которая получила 27-дюймовую Nano IPS-матрицу. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, временем отклика в 1 мс (режим OverDrive), поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC для плавной игры, яркостью 350 кд/м2, показателями типовой и динамической контрастности 1000:1 и 10 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 98% охватом цветового пространства DCI-P3, узкими рамками, которые позволяют использовать монитор в многодисплейных конфигурациях, подсветкой в тыльной части, цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 и регулируемой подставкой. Цена Omen 27i составляет 500 долларов.

Комментарии и отзывы HP Omen 27i
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