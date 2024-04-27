Представлен 2K-монитор MSI PRO MP275Q

Компания MSI пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделью MSI PRO MP275Q, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика от серого к серому 4 мс, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 1000:1, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с выемкой для установки смартфона, стереодинамиками, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 110 долларов.