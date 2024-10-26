Представлен 300-Гц игровой монитор MSI MAG 255PXF

Компания MSI представила игровой монитор MAG 255PXF, которая основан на 24,5-дюймовой Rapid IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка характеризуется кадровой частотой до 300 Гц, временем отклика 0,5 мс (GTG), пиковой яркостью 250 нит, статической контрастностью 1000:1, поддержкой технологий Adaptive Sync и HDR, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты, корпусом в черной расцветке, а также цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.