Представлен 300-Гц монитор Thunderobot Black Warrior DQ27F300L

Китайская компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior DQ27F300L, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 450 нит, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика от серого к серому 1 мс и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400 и синхронизации Adaptive Sync. Thunderobot Black Warrior DQ27F300L уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по цене эквивалентной 247 долларам.

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