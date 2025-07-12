Представлен 300-Гц монитор Thunderobot ZQ25F300L

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Thunderobot ZQ25F300L, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, типичной яркостью 400 нит и пиковой 450 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% цветовой гаммы sRGB, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (поддерживает 300 Гц), одним портом DisplayPort 1.4 (300 Гц), 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 225 долларов.