Представлен 300-Гц монитор Thunderobot ZQ27F320L

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Thunderobot ZQ27F320L, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц и 320 Гц при разгоне, типичной яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, временем отклика GtG 1 мс, 10-битной глубиной цвета (8 бит и FRC), 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой угла подъёма, наклона и вращения. Цена монитора на китайском рынке составляет 195 долларов.